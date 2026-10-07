Reinert-Aus in Monzingen Ingredients-Beschäftigte haben Klarheit über Finanzen Silke Jungbluth-Sepp 07.10.2026, 08:00 Uhr

i Das Monzinger Reinert-Werk ist nach der Insolvenz seit 2025 geschlossen. Nun haben Beschäftigten der zuletzt dort aktiven Tochter Reinert Ingredients GmbH Klarheit über ihre betriebliche Altersvorsorge. Auch die R+V-Lebensarbeitszeitkonten sind inzwischen abgerechnet. Silke Jungbluth-Sepp

Das Monzinger Reinert-Werk ist seit 2025 geschlossen. Nun haben die Beschäftigten der insolventen Reinert Ingredients GmbH Klarheit über ihre betriebliche Altersvorsorge. Offen ist die Situation allerdings noch für die Reinert-Betriebsrentner.

Die offenen finanziellen Fragen rund um die Reinert-Insolvenz sind nun für die ehemaligen Mitarbeiter, die mit ihrer betrieblichen Altersvorsorge von der Pleite der Reinert Gruppe Ingredients in Monzingen betroffen waren, geklärt. Sowohl was die Betriebsrenten bei der Kölner Ergo-Versicherung angeht als auch was die R+V-Lebensarbeitszeitkonten angeht.







Artikel teilen

Artikel teilen