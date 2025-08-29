Ruhestand ist ein viel diskutierte Thema. Früher einmal war der 65. Geburtstag ein Meilenstein. Für den Ingelheimer Verwaltungschef gilt das offenkundig auch: Er gibt sein Amt vorzeitig auf - aus persönlichen Gründen.

Der Ingelheimer Oberbürgermeister Ralf Claus (SPD) hat seinen vorzeitigen Abschied aus dem Amt angekündigt. Nach Vollendung seines 65. Lebensjahres beantragt er die Versetzung in den Ruhestand und wird sein Oberbürgermeisteramt zum 30. April 2026 niederlegen. Die Wahlzeit endet regulär am 30. Juli 2027. Die Wahl seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers soll gemeinsam mit der Landtagswahl am 22. März 2026 stattfinden.

„Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen“, erklärte Claus. Nach intensiven Gesprächen mit Familie, Freunden und vertrauten Weggefährten habe er erkannt, dass persönliche und private Gründe diesen Schritt erfordern. Amtsmüdigkeit oder Überlastung spielten dabei keine Rolle – im Gegenteil: die Faszination für die vielfältigen Aufgaben seines Amtes bleibe ungebrochen. „Nach wie vor liebe ich die Herausforderungen, die das Amt mit sich bringt“, sagt der gebürtige Ingelheimer. Dennoch falle es ihm zunehmend schwerer, die benötigte Energie und Geduld für oft langwierige Entscheidungsprozesse aufzubringen.

Claus betont, dass die Verlegung der Nachfolgerwahl auf den Termin der Landtagswahl bewusst auch den Kollegen der Verwaltung zugutekomme. So müssten im kommenden Jahr nur einmal Wahlvorbereitungen durchgeführt werden, statt ein Jahr später wieder Briefwahl und Urnenwahl zu organisieren.

27 Jahre in verantwortlichen Positionen

Ralf Claus blickt auf eine 27-jährige Karriere an der Spitze der Ingelheimer Stadtverwaltung zurück. Zunächst war er kurzzeitig Beigeordneter, anschließend 13 Jahre Bürgermeister und weitere 13 Jahre Oberbürgermeister. Sein Hauptaugenmerk lag auf der Umsetzung des Rahmenplans für das Stadtzentrum – von der neuen Kultur- und Kongresshalle kING bis hin zum Weiterbildungszentrum – sowie auf seinem unermüdlichen Einsatz für bezahlbaren Wohnraum. „Ich bin dankbar und stolz, fast drei Jahrzehnte lang gemeinsam mit engagierten Kolleginnen und Kollegen im Stadtvorstand und im Stadtrat die Entwicklung unserer Stadt vorangetrieben zu haben“, so Claus. Er könne sich bis heute keine erfüllendere Aufgabe vorstellen.

Claus unterstreicht, dass Ingelheim vor großen Herausforderungen stehe, die über die nächsten Jahre hinausgingen. Mit Blick auf Klimaschutz, Verkehrsinfrastruktur und demografischen Wandel seien frische Ideen und neue Perspektiven unerlässlich. „Jetzt ist die Zeit, den Staffelstab weiterzugeben – an eine motivierte Nachfolgerin oder einen Nachfolger und an die nächste Generation“, sagte der Oberbürgermeister. Er setze auf Expertise, Engagement und Verbundenheit junger Verantwortlicher, um Ingelheim verantwortungsvoll in eine aussichtsreiche Zukunft zu führen.

Mit Ende April 2026 öffnet sich für Claus ein neuer Lebensabschnitt. Er freue sich auf mehr Zeit für sich selbst, seine Familie und vor allem seine fünf Enkel. Gleichzeitig plane er, sich in ehrenamtlichen Projekten zu engagieren und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Ingelheim weiter zu stärken.