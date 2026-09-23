Weiterer Partner im Nahverkehr Ingelheim wird neuer Gesellschafter der KRN Edgar Daudistel 23.09.2026, 12:19 Uhr

i Ab Dezember 2027 wird der Ingelheimer Stadtbusverkehr von der KRN betrieben. Mit der Rotweinstadt kommt ein vierter Gesellschafter zu Stadt und Kreis Bad Kreuznach sowie dem Kreis Mainz-Bingen hinzu. Edgar Daudistel

Mit dem Beitritt zur KRN entscheidet sich Ingelheim für ein kommunales Modell des Nahverkehrs – und kommt nicht mit leeren Händen.

Die Kreisstadt Ingelheim wird vierter Gesellschafter der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN). Ab Dezember 2027 soll die KRN den Stadtbusverkehr übernehmen. Für das kommunale Verkehrsunternehmen bedeutet der Beitritt einen weiteren Wachstumsschritt, für Ingelheim die Möglichkeit, den Stadt- und Regionalverkehr künftig stärker aus einer Hand zu organisieren.







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