Weiterer Partner im Nahverkehr
Ingelheim wird neuer Gesellschafter der KRN
Ab Dezember 2027 wird der Ingelheimer Stadtbusverkehr von der KRN betrieben. Mit der Rotweinstadt kommt ein vierter Gesellschaft
Ab Dezember 2027 wird der Ingelheimer Stadtbusverkehr von der KRN betrieben. Mit der Rotweinstadt kommt ein vierter Gesellschafter zu Stadt und Kreis Bad Kreuznach sowie dem Kreis Mainz-Bingen hinzu.
Edgar Daudistel

Mit dem Beitritt zur KRN entscheidet sich Ingelheim für ein kommunales Modell des Nahverkehrs – und kommt nicht mit leeren Händen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kreisstadt Ingelheim wird vierter Gesellschafter der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN). Ab Dezember 2027 soll die KRN den Stadtbusverkehr übernehmen. Für das kommunale Verkehrsunternehmen bedeutet der Beitritt einen weiteren Wachstumsschritt, für Ingelheim die Möglichkeit, den Stadt- und Regionalverkehr künftig stärker aus einer Hand zu organisieren.
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