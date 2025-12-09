Auszeichnung des Landes Inge Lütz baut mit Projekten Brücken für Kinder Andrea Brand 09.12.2025, 06:00 Uhr

i Inge Lütz und Ministerpräsident Alexander Schweitzer bei der Preisverleihung Inge Lütz

Die Freizeiten, die Inge Lütz aus Oberweiler-Tiefenbach organisiert, sind für alle Kinder offen, ob mit Behinderung oder aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Für viele Kinder ist es eine Chance, Ferien zu machen und Abenteuer zu erleben.

Seit mehr als 20 Jahren sorgt Inge Lütz aus Oberweiler-Tiefenbach dafür, dass Kinder und Jugendliche nicht nur Ferien haben, sondern echte Abenteuer erleben. Zweimal im Jahr macht sie sich mit einer Gruppe Ehrenamtlicher auf den Weg. Zehn bis zwölf Tage lang geht es nach Ameland oder nach Bayern.







