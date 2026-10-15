Nachfolgerin aus Stromberg
Inge Dörr ist die neue „Brillensammlerin“
Beim Besprechen der nötigen Details stand Walter Schneider die Freude und Erleichterung darüber, mit Inge Dörr eine Nachfolgerin
Beim Besprechen der nötigen Details stand Walter Schneider die Freude und Erleichterung darüber, mit Inge Dörr eine Nachfolgerin gefunden zu haben, ins Gesicht geschrieben.
Dieter Ackermann

Mehr als 100.000 Sehhilfen hat der Stromberger Ehrenamtler Walter Schneider in 25 Jahren für die Organisation „Brillen weltweit“ gesammelt. Nun hat er eine Nachfolgerin gefunden.

Lesezeit 1 Minute
Die Erleichterung, als der sprichwörtlich berühmte Stein dem Stromberger Ehrenamtler Walter Schneider in der Tat vom Herzen gefallen ist, die war mehr als deutlich spürbar. Grund war, dass es Schneider mithilfe des Oeffentlichen Anzeigers gelungen ist, für seine 25-jährige, segensreiche, ehrenamtliche Arbeit als „Brillensammler“ eine würdige Nachfolgerin zu finden.
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