Das war 2025: Bad Kreuznach Infrastrukturkrise: Der Löwensteg war nur der Anfang Marian Ristow 01.01.2026, 17:00 Uhr

i Ganz langsam hob sich in einer dunklen Juninacht der Löwensteg aus seinen Widerlagern. Die Demontage der Brücke wird von vielen als Versagen der Politik ausgelegt. Josef Nürnberg

So lief das Jahr 2025: Bad Kreuznach steht vor einem milliardenschweren Sanierungsberg – doch der Löwensteg war nur der Anfang. Warum die Stadt jetzt um ihre Infrastruktur kämpft und warum es vielleicht schon zu spät ist.

Acht Minuten dauerte die Aktion. Dann war er weg und ward nie mehr gesehen: In der Nacht von Freitag auf Samstag, 6. auf 7. Juni, demontierten THW und Stadtverwaltung unter den Augen zahlreicher Schaulustiger und Demonstranten den Bad Kreuznacher Löwensteg, der seit mehr als 100 Jahren den Süden der Stadt mit der Fußgängerzone verbunden hatte.







