Infrastrukturkrise: Der Löwensteg war nur der Anfang

So lief das Jahr 2025: Bad Kreuznach steht vor einem milliardenschweren Sanierungsberg – doch der Löwensteg war nur der Anfang. Warum die Stadt jetzt um ihre Infrastruktur kämpft und warum es vielleicht schon zu spät ist.
Lesezeit 3 Minuten
Acht Minuten dauerte die Aktion. Dann war er weg und ward nie mehr gesehen: In der Nacht von Freitag auf Samstag, 6. auf 7. Juni, demontierten THW und Stadtverwaltung unter den Augen zahlreicher Schaulustiger und Demonstranten den Bad Kreuznacher Löwensteg, der seit mehr als 100 Jahren den Süden der Stadt mit der Fußgängerzone verbunden hatte.