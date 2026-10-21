Razzia in Konken
Indoor-Plantage hatte 649 erntereife Cannabispflanzen
Im ehemaligen Gasthaus Gerlach in Konken entdeckten Ermittler eine große Indoor-Cannabis-Plantage.
Im ehemaligen Gasthaus Gerlach in Konken entdeckten Ermittler eine große Indoor-Cannabis-Plantage.
Andrea Brand

Im stillgelegten Wirtshaus entdeckten Ermittler eine groß angelegte Indoor-Plantage. Aufgeflogen ist das Ganze durch einen Stromausfall – nun fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nach den Drahtziehern.

Lesezeit 1 Minute
. Nach der spektakulären Razzia im ehemaligen Gasthaus Gerlach in Konken (Kreis Kusel) hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern offizielle Zahlen bekannt gegeben. Was die Ermittler im Inneren des geschlossenen Traditionslokals sichergestellt haben, hat in der Region außergewöhnliche Dimensionen.
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