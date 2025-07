In Windesheim baut Orgelmusik Brücken

Dass Musik über Ländergrenzen und Kontinente hinweg Menschen und Völker verbindet, bewies das Konzert „Orgel & Pipa-Europa trifft Asien“ im Orgel ART Museum Windesheim, einhergehend mit einem weiteren Schritt zur Kooperation zwischen den Musikuniversitäten Peking und Hangzhau mit dem Orgelmuseum und dem Mozarteum Salzburg, ganz deutlich. Leiter Wolfgang Oberlinger, der von einem geschichtsträchtigen Datum sprach, zeigte sich erfreut darüber, dass zu diesem Anlass der chinesische Vize-Generalkonsul Wu Pengfei und Konsul Tang Liwen gekommen waren. Ihnen galten die herzlichen Willkommensgrüße genauso wie den beiden Interpretinnen Professorin Shen Fanxiua (Orgel) und Professorin Dong Xiaolin (Pipa).

„Es ist uns eine große Ehre, an diesem Konzert teilzunehmen“, sagte Wu Pengfei. Er erinnerte an die 2200-jährige Geschichte der Pipa und daran, dass er „hier im schönen Windesheim“ erstmals ein solches Konzert hört. „Die klassischen Werke, die hier gespielt werden, sind auch in China sehr bekannt und beliebt“, betonte Wu Pengfei und sprach unter Beifall von einem Dialog der Kulturen, einem Austausch zwischen China und Deutschland, von Brückenbauern und Freundschaft zwischen beiden Völkern.

Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Firma Oberlinger bereits mehrere Orgeln für große Konzertsäle in China gebaut hat. Der Vize-Generalkonsul wünschte, dass es zwischen beiden Nationen China und Deutschland noch mehr solcher Konzerte gibt und dadurch die Freundschaft zwischen beiden Völkern weiter vertieft wird. FDP-Kreisvorsitzender Thomas Bursian war ebenfalls anwesend und betonte: „Es ist ganz wichtig, mit und durch die Musik Brücken der Freundschaft zu bauen in dieser so schwierigen Zeit“.

Dann brachten Shen Fanxiu an der großen Oberlinger-Konzertorgel und zwei Kleinorgeln Werke von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach oder César Franck ebenso nachhaltig zu Gehör wie Dong Xiaolin, die mit der Pipa viel beklatscht in die fernöstliche Musikwelt entführte.