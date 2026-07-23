Das Weingut Schott kreiert Wein ohne Wein – und tauft seine Kreationen nach dem berühmtesten Räuber der Region. Das neueste Werk aus der Ganovenreihe „Pulverturm“ kommt dabei ganz ohne alkoholische Waffen aus.
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Schon mal etwas von Kombucha gehört? Das fermentierte, manchmal leicht säuerliche Getränk entsteht, wenn der gleichnamige Pilz den Zucker in geringe Mengen Säure umwandelt. In Wallhausen stammt der Zucker vom Riesling – und so hat das Getränk vor Kurzem seinen Weg ins Weingut Schott gefunden.