Neben dem Cineplex-Kino gibt es neuerdings eine Spielstätte moderner Art In Super Marios Fußstapfen: Kreuznachs „Arcade Galaxy“ soll einfach nur Spaß machen 29.10.2024, 15:00 Uhr

i Der Flipper in der neuen Spielstätte "Arcade Galaxy" ist natürlich modern und in ein Netzwerk eingebunden. Robert Neuber

Drei Freunde haben in der Kreuzstraße eine neue Spielstätte eröffnet - ohne münzspeiende Glücksspielautomaten.



Jedes verspielte Gässje, das in die Jahre gekommen ist, erinnert sich an diesen Gang im oberen Kaufhof-Stockwerk. Hier piepste und trötete es, hier standen die legendären frühen Videospiele bereit: Man ballerte gegen die „Space Invaders“ oder die „Asteroids“, lenkte den gefräßigen „Pac Man“, half dem hüpfenden „Super Mario“ durchs Abenteuerland – oder spielte Tischtennis am Bildschirm, mit zwei Balken und einem weißen Punkt: „Pong“ hieß das ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen