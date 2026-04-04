In Staudernheim tut sich gerade so einiges – von den anstehenden Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet über Arbeiten am Friedhof bis zur Tuchbleiche. Außerdem gibt es Ideen für eine Pilger-Begegnungsstätte.
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Zunächst beschäftigte sich der Staudernheimer Ausschuss für Bauen und Liegenschaften nichtöffentlich mit dem Punkt „Ermächtigung des Ortsbürgermeisters zum Abschluss der Vereinbarung über Planung, Bau, Eigentum, Betrieb, Kostentragung und Unterhaltung der Anlagen zur Oberflächenwasserbeseitigung“ im Neubaugebiet „In den Neunviertel“.