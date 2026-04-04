Von Neubaugebiet bis Friedhof
In Staudernheim wird an vielen Stellen Erde bewegt
Für die Anlagen zur Oberflächenwasserbeseitigung im Neubaugebiet "In den Neunviertel" könnte der einst für Mutproben der Stauder
Für die Anlagen zur Oberflächenwasserbeseitigung im Neubaugebiet "In den Neunviertel" könnte der einst für Mutproben der Staudernheimer Kinder dienende kleine Tunnel einen Beitrag leisten.
Wilhelm Meyer

In Staudernheim tut sich gerade so einiges – von den anstehenden Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet über Arbeiten am Friedhof bis zur Tuchbleiche. Außerdem gibt es Ideen für eine Pilger-Begegnungsstätte. 

Lesezeit 2 Minuten
Zunächst beschäftigte sich der Staudernheimer Ausschuss für Bauen und Liegenschaften nichtöffentlich mit dem Punkt „Ermächtigung des Ortsbürgermeisters zum Abschluss der Vereinbarung über Planung, Bau, Eigentum, Betrieb, Kostentragung und Unterhaltung der Anlagen zur Oberflächenwasserbeseitigung“ im Neubaugebiet „In den Neunviertel“.

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