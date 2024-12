Sperrung endet Freitagmittag In Staudernheim rollt der Verkehr bald wieder 12.12.2024, 14:11 Uhr

i In den letzten Wochen und Tagen wurde noch mit Hochdruck an der Brücke in Staudernheim gearbeitet. Ab Freitag soll der Verkehr wieder rollen. Wilhelm Meyer

Am Freitag zur Mittagszeit wird die fast drei Monate lang gesperrte Brücke über die Bahngleise mitten in Staudernheim wieder für den Verkehr freigegeben.

Nach rund drei Monaten Bauzeit kann der Landesbetrieb Mobilität (LBM) an diesem Freitag die Sperrung der Bahnbrücke in Staudernheim wieder aufheben. Die Freigabe erfolge zur Mittagszeit, teilt der LBM mit. Bis dahin sind die Arbeiten an und auf der Brücke sowie dem Kreuzungsbereich soweit beendet, dass der Verkehr wieder rollen kann.

