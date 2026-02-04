Neue Tempo-30-Zonen In Sobernheims Wohnvierteln sollen Fahrer vom Gas gehen Silke Jungbluth-Sepp 04.02.2026, 17:00 Uhr

i In Bad Sobernheim soll es künftig mehr Straßen mit Tempo 30 geben. Damit will die Stadt in den Wohngebieten die Lücken schließen, und erreichen, dass dort flächendeckend die Autofahrer vom Gas gehen. Lena Reuther

In vier Wohngebieten der Stadt Bad Sobernheim soll künftig Tempo 30 gelten. Konkret geht es um die Bereiche Felkestraße, Leinenborn, Breitlerstraße und Löhborn. Auf eine Lösung für Steinhardt müssen die Anwohner dort dagegen noch warten.

In Bad Sobernheim werden einige Straßen in Wohngebieten zu Tempo-30-Zonen. Dies betrifft die Zonen Felkestraße, Leinenbron, Breitlerstraße und Löhborn. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung bei drei Neinstimmen zu.Ziel sei es, Lücken in Wohngebieten zu schließen, in denen in Teilen der Straßen bereits Tempo 30 herrscht, erläuterte Christoph Müller, der Leiter der Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde Nahe-Glan.







