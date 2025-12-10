Widerstand gegen Windräder In Simmertal wird eine Bürgerbefragung angestrebt Robert Neuber 10.12.2025, 18:32 Uhr

Zur Anti-Zollstock-Demo Ende Oktober wurden deutliche Forderungen ausgesprochen.

Im Simmertaler Gemeinderat wurde über gemeindeeigene Flächen debattiert, die für EEG-Anlagen bereitgestellt werden könnten. Das sollen die Bürger direkt entscheiden, sagen die Windkraftgegner und streben ein Bürgerbegehren an.

Der Widerstand in der Bürgerschaft, was die landschaftliche Veränderung im Zuge der Energiewende betrifft, nimmt zu und organisiert sich. Gerade kürzlich wurde im Simmertaler Rat noch einmal über die geplanten Windräder gesprochen, weil die FWG eine Bürgerbefragung vorgeschlagen hatte: So sollte entschieden werden, ob die Gemeinde ihre Grundstücke für Windräder bereitstellen soll.







