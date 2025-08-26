Über das regionale Zukunftsprogramm des Landes fließen der Verbandsgemeinde (VG) Fördermittel in Höhe von 4,6 Millionen Euro zu. Damit sollen strukturschwache Gemeinden unterstützt werden, insbesondere bei der Verbesserung der Infrastruktur in puncto sozialer Zusammenhalt sowie für Investitionen in energetische Maßnahmen, Klimaschutz und wirtschaftliche Verbesserungen. Am 18. Dezember 2024 beschloss der VG-Rat die Gesamtmittel in Höhe von 4.626.942, 82 Euro an die VG (eine Million Euro) und die 32 Ortsgemeinden (3.626.942, 82 Euro) zu verteilen.

i Der ältere Trakt des VG-Verwaltungsgebäudes wird derzeit saniert und wird auch einen Aufzug als Anbau erhalten. Christine Jäckel

Mittel für Schulen und Barrierefreiheit

Von der Million investiert die VG den größten Teil wiederum in Projekte, die den Ortsgemeinden zugutekommen, zum Beispiel den Grundschulen und der touristischen Infrastruktur. Für die Verwaltung selbst stehen 310.000 Euro im Plan für den Bau eines Aufzugs am alten Verwaltungstrakt, der damit barrierefrei wird. Und 20.000 Euro werden für die Anschaffung eines Stromspeichers für die PV-Anlage der Verwaltung verwendet. „Wir haben uns auf Verbesserungen für die Gemeinschaft konzentriert, etwa mit der Anschaffung eines zentralen mobilen Stromaggregats für die Vereine sowie eines barrierefreien Toilettenwagens und eines Zeltes, die für Veranstaltungen ausgeliehen werden können“, erklärte Bürgermeister Markus Lüttger (CDU) im Gespräch mit dem „Oeffentlichen.“

i Für die Grundschule Norheim wird ein Sonnensegel beschafft, weitere 70.000 Euro fließen in den Ausbau von Küchen an den Grundschulen der VG. Christine Jäckel

Mit 30.000 Euro soll die Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes an den Wochenenden in der Sozialstation Nahe angeschoben werden. Damit soll die Versorgung kleinerer Notfälle wie Wespenstiche in erreichbarer Nähe möglich sein. In der Verbandsgemeinde könnte ein größeres Gewerbegebiet an der L236 entstehen, nachdem die geplante Erweiterungen bei Waldböckelheim und Waldlaubersheim nicht umzusetzen sind. Dafür sind 50.000 Euro als Grundstock für Planungskosten vorgesehen. Mit Blick auf das Ganztagsförderungsgesetz, das 2026 in Kraft treten wird, muss in vielen Schulen der Küchenausbau in Angriff genommen werden, dafür werden aus dem Programm 70.000 Euro eingesetzt. Am Feuerwehrhaus in Waldböckelheim ist eine Dachsanierung erforderlich, für die 73.000 Euro bereitgestellt werden.

Götzenfelsbrücke wird instandgesetzt

i Die Fußgänger- und Radbrücke bei Norheim soll mit Mitteln aus dem Zukunftsprogramm instand gesetzt werden. Robert Neuber

Die Notrufanlage im Besucherbergwerk Schmittenstollen kann mit 32.000 Euro gefördert werden, außerdem fließen weitere Mittel in die touristische Infrastruktur und in die Tourismuswerbung. Radtouristen, Fußgängern und Pendlern, die das Fahrrad nutzen, kommt die Instandsetzung der Götzenfelsbrücke zugute, die mit 40.000 Euro unterstützt wird. Für die Verbesserung des Radrundweges und des Abschnittes des Nahradweges in der VG sind Mittel in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen. Weitere Fördermittel werden unter anderem für die Einrichtung von Fotopoints an Wanderwegen und für Fahrrad-Reparatursäulen, für die Erneuerung der Wanderwegebeschilderung und für die Erstellung eines Konzeptes für eine Regiothek eingesetzt. Die Ortsgemeinden haben insgesamt 162 Maßnahmen geplant, die mit den 3,6 Millionen Euro aus dem Zukunftsprogramm umgesetzt werden sollen.