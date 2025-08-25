Nach Jahren, in denen die Kämpfer der Eisenliga gegen den eigentlichen Gegner zusätzlich noch gegen die Hitze ankämpfen mussten, herrschte am Samstag auf der Turnierwiese laut Eisenliga-Chef Alexander Jost „perfektes Kämpfer-Wetter". So konnten sich die Teilnehmer der 21 Herren- und sechs Damenmannschaften darauf konzentrieren, was ihren Sport ausmacht, nämlich den in Ritterkleidung geschützten Gegner niederzukämpfen.

„Kühle Temperaturen sind Garant dafür, dass es länger dauert bis der Kämpfer an seine Leistungsgrenze kommt", berichtete Jost. Er selbst hatte schon einmal einen Wettkampf in Worms erlebt, wo es so heiß war, dass die Kämpfer den Helm zum Aufsetzen nur mit einem feuchten Tuch angreifen konnten. Für viele Helfer der ersten Stunde ist es ein Wunder wie sich die Pfaffen-Schwabenheimer Veranstaltung „Way of honor" der Eisenliga von der kleinen Veranstaltung auf dem Sonnenhof hin zur Großveranstaltung auf der Stiftswiese entwickelt hat. „Wir haben irgendwann die Kontrolle verloren und jetzt ist die Welt bei uns zu Gast", brachte es Jost auf den Punkt.

i Was im Mittelalter der Knappe machte, nämlich die Waffenpflege, erledigt heutzutage der Kämpfer mit modernster Technik selbst. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

In der Tat, auch in diesem Jahr war die Welt in der Stiftsgemeinde zu Gast: So hatte ein Damen-Team aus Australien mit die weiteste Anreise. Teammitglied ist übrigens Sarina Brandes, deren Namen verdächtig deutsch klingt. Das liegt daran, dass ihre Eltern 1983 nach Australien ausgewandert sind. Auch über den Sport findet sie immer wieder zurück nach Deutschland. So kam sie schon frühzeitig vor dem Turnier hier an und besuchte Verwandte in Bremen. Ihr Team liebt deutsches Essen, deutsche Kultur und die Landschaft. Darum wird auch hier nicht nur um die Ehre gekämpft, sondern ihr Team besichtigt die Schlösser und Burgen am Rhein, schaut sich die Domstadt Köln an und geht anschließend im Harz wandern.

i Auch 2025 waren die Kämpfe wieder spektakulär. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Auch wenn laut Jost die Welt in der Stiftsgemeinde zu Gast ist, konnten die Pfaffen-Schwabenheimer bisher noch keine Weltmeisterschaft im Rahmen des historisch gerüsteten Vollkontaktsports, wie die Fachbezeichnung dieser Sportart lautet, ausrichten. Norbert Theis, der mit Jost einst die Veranstaltung in Pfaffen-Schwabenheim aus der Taufe hob, träumt jedoch davon, die Ausrichtung der Weltmeisterschaften in die Stiftsgemeinde zu holen. Die Infrastruktur hierfür ist vorhanden und wird immer wieder aufs Neue von den Sportlern gelobt. In der Gemeindehalle stehen Schlafplätze zur Verfügung aber auch das Gelände bietet Möglichkeiten Zelte aufzustellen, die teils mittelalterlichen Zelten nach empfunden sind.

i Ein Herzensanliegen von Norbert Theis war der Bau einer Tribüne für die Zuschauer, die in diesem Jahr ihre Premiere feierte. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Es gibt zudem genügend Duschmöglichkeiten. Die neueste Errungenschaft ist eine Tribüne. Es war ein Herzensanliegen von Theis eine Bühne zu bauen, damit die Zuschauer endlich die Kämpfe aus erhöhter Warte verfolgen können. Die waren auch in diesem Jahr mehr als spektakulär. Der Besuch lohnte sich also, zumal für das leibliche Wohl bestens gesorgt war. Was bleibt von 2025: Theis träumt weiterhin von der Ausrichtung der WM und hofft auf noch mehr ehrenamtliche Unterstützung.