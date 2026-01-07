Neuer Pforten-Rundgang In Pfaffen-Schwabenheim soll Geschichte erlebbar werden Josef Nürnberg 07.01.2026, 14:00 Uhr

i "Pfortenwächter" Peter Dideon soll nicht die einzige Figur beim abendlichen geschichtlichen Rundgang durch das einstige Areal des Stiftes Pfaffen-Schwabenheim bleiben. Björn Gleichfeld

Wo traten einst Adelige durchs Tor, und welche Pforte nutzte das einfache Volk? Ein neuer Rundgang durch Pfaffen-Schwabenheims Stiftsgeschichte macht Geschichte lebendig.

Wo stand das Tor, durch das einst hochrangige Gäste in die Stiftsimmunität des Augustiner-Chorherrenstiftes einzogen, und welche Pforte nutzte das einfache Volk, um in das Stift zu gelangen? Diese Fragen beantwortete „Pfortenwächter“ Peter Dideon während der Premiere des Rundgangs zur Stiftsgeschichte durch den Klosterbezirk.







Artikel teilen

Artikel teilen