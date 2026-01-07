In Pfaffen-Schwabenheim soll Geschichte erlebbar werden

Wo traten einst Adelige durchs Tor, und welche Pforte nutzte das einfache Volk? Ein neuer Rundgang durch Pfaffen-Schwabenheims Stiftsgeschichte macht Geschichte lebendig.
Wo stand das Tor, durch das einst hochrangige Gäste in die Stiftsimmunität des Augustiner-Chorherrenstiftes einzogen, und welche Pforte nutzte das einfache Volk, um in das Stift zu gelangen? Diese Fragen beantwortete „Pfortenwächter“ Peter Dideon während der Premiere des Rundgangs zur Stiftsgeschichte durch den Klosterbezirk.