Neuer Pforten-Rundgang
In Pfaffen-Schwabenheim soll Geschichte erlebbar werden
"Pfortenwächter" Peter Dideon soll nicht die einzige Figur beim abendlichen geschichtlichen Rundgang durch das einstige Areal des Stiftes Pfaffen-Schwabenheim bleiben.
Björn Gleichfeld

Wo traten einst Adelige durchs Tor, und welche Pforte nutzte das einfache Volk? Ein neuer Rundgang durch Pfaffen-Schwabenheims Stiftsgeschichte macht Geschichte lebendig.

Lesezeit 1 Minute
Wo stand das Tor, durch das einst hochrangige Gäste in die Stiftsimmunität des Augustiner-Chorherrenstiftes einzogen, und welche Pforte nutzte das einfache Volk, um in das Stift zu gelangen? Diese Fragen beantwortete „Pfortenwächter“ Peter Dideon während der Premiere des Rundgangs zur Stiftsgeschichte durch den Klosterbezirk.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur