Es dauerte nur 48 Stunden, dann war die massive Hahnenbachbrücke weg. Bagger, Hydraulikmeißel und eine gewaltige Beißzange brachten die Kirner Brücke zu Fall, die durch einen Neubau ersetzt wird.
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Was jahrzehntelang tonnenschwere Fahrzeuge getragen hat, musste binnen nur 48 Stunden weichen: Die Hahnenbachbrücke in der Kallenfelser Straße ist vollständig abgerissen. Baggerführer Oliver Faust brachte das massive Bauwerk mit seinem Kettenbagger, einem Hydraulikmeißel und einer gewaltigen Beißzange Stück für Stück zu Fall.