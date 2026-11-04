Bauprojekt in Kirn In nur 48 Stunden: Hahnenbachbrücke ist Geschichte Sebastian Schmitt 04.11.2026, 13:00 Uhr

i Kraftvoller Einsatz: Baggerführer Oliver Faust zerlegte die massive Hahnenbachbrücke innerhalb von nur 48 Stunden mit Hydraulikmeißel und Beißzange. Sebastian Schmitt

Es dauerte nur 48 Stunden, dann war die massive Hahnenbachbrücke weg. Bagger, Hydraulikmeißel und eine gewaltige Beißzange brachten die Kirner Brücke zu Fall, die durch einen Neubau ersetzt wird.

Was jahrzehntelang tonnenschwere Fahrzeuge getragen hat, musste binnen nur 48 Stunden weichen: Die Hahnenbachbrücke in der Kallenfelser Straße ist vollständig abgerissen. Baggerführer Oliver Faust brachte das massive Bauwerk mit seinem Kettenbagger, einem Hydraulikmeißel und einer gewaltigen Beißzange Stück für Stück zu Fall.







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