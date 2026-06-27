Die Naheweinmajestät kehrt zurück – doch diesmal mit frischem Wind und neuem Konzept. Die wichtigsten Infos dazu hat Weinland Nahe geliefert. Ein zentraler Punkt: Ein Herz für die Region zählt mehr als Expertise.
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Wer wird die neue Naheweinmajestät? Zugegeben: Die traditionelle Wahl findet erst im November statt, aber nach einem Jahr Vakanz will man rechtzeitig die richtigen Weichen stellen, um geeignete Bewerber zu finden. Und dafür hat man das Amt ordentlich umgekrempelt, angepasst, modernisiert – und kürzlich zu einem Infoabend für potenzielle Kandidaten eingeladen.