In Monzinger Baugebiet „Auf der Ley“ geht es weiter

Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan hat sich gleich mit mehreren Bauthemen beschäftigt. So soll das Baugebiet „Auf der Ley“ in Monzingen größer werden, und der wichtige Hochbehälter Soonwald wird künftig doppelt so viel Trinkwasser speichern können.