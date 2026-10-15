Zwei neue Feuerwehrhäuser
In Lettweiler wird gebaggert, in Monzingen noch geplant
Die alte Scheune im Ortskern von Lettweiler ist bereits abgerissen. Auf diesem Gelände soll nun das neue Feuerwehrhaus mit ausre
Die alte Scheune im Ortskern von Lettweiler ist bereits abgerissen. Auf diesem Gelände soll nun das neue Feuerwehrhaus mit ausreichend Platz für die Einheit und ihre Fahrzeuge gebaut werden. Vergangene Woche waren die Gemeineratsmitglieder um Ortsbürgermeister Volker Wagner (rechts) damit beschäftigt, Sandsteine von der bereits abgerissenen Scheune, die anderweitig gebraucht werden, zu sichern und wegzuräumen.
Bernd Hey. Bernd Hey.

In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan entstehen zwei neue Feuerwehrhäuser. Auf dem Grundstück in Lettweiler ist die alte Scheune bereits abgerissen. Das Projekt in Monzingen wird vom Gemeinschaftsprojekt zum Solo-Projekt umgeplant. 

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Zwei neue Feuerwehrhäuser soll es in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan geben. Das Bauprojekt in Lettweiler ist bereits angelaufen, nachdem im Herbst 2022 im VG-Bauausschuss erstmals konkret über das Vorhaben diskutiert worden war. Das Gelände liegt gleich gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses, in dem derzeit die Feuerwehr im Untergeschoss untergebracht ist.
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