In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan entstehen zwei neue Feuerwehrhäuser. Auf dem Grundstück in Lettweiler ist die alte Scheune bereits abgerissen. Das Projekt in Monzingen wird vom Gemeinschaftsprojekt zum Solo-Projekt umgeplant.
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Zwei neue Feuerwehrhäuser soll es in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan geben. Das Bauprojekt in Lettweiler ist bereits angelaufen, nachdem im Herbst 2022 im VG-Bauausschuss erstmals konkret über das Vorhaben diskutiert worden war. Das Gelände liegt gleich gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses, in dem derzeit die Feuerwehr im Untergeschoss untergebracht ist.