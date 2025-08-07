Weil er sich in zwei Fällen vor Kleinkindern in Supermärkten entblößt hat, wurde ein 70-Jähriger aus dem Kreisgebiet zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus.

Zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 70-Jährigen aus dem Kreisgebiet, der sich in zwei Supermärkten vor Kleinkindern entblößt hatte. Verurteilt wurde er wegen sexuellem Missbrauchs von Kindern und exhibitionistischen Handlungen. Als Auflage muss er seine Therapie fortsetzen und einen Betrag von 500 Euro an die Stiftung Bärenherz zahlen.

Teilfreispruch für Angeklagten﻿

In einem dritten Anklagepunkt wurde der Rentner freigesprochen, dabei ging es um einen ähnlichen Fall, der sich im Juli 2021 im Globus in Gensingen ereignet hatte. Dort hatte der Täter einen Moment genutzt, als eine Vierjährige, die ihre Mutter beim Einkauf begleitete, kurz unbeaufsichtigt war. In ähnlicher Weise spielten sich die beiden Fälle im September und Oktober 2024 ab. Betroffen waren ein Vierjähriger, der sich mit seiner Großmutter im September 2024 bei Edeka in Bad Kreuznach aufhielt und eine Fünfjährige, die mit ihrer Mutter die Lidl-Filiale in Rüdesheim besuchte.

Die Großmutter hatte sich nur kurz im Café des Marktes zur Theke begeben – diesen Moment passte der Angeklagte ab, um sich vor dem Vierjährigen die Hosen herunterzuziehen. Im zweiten Fall in Rüdesheim spielte sich das Gleiche hinter dem Rücken der Mutter ab. Das Kind stand vor einem Süßigkeitenregal, als sich der 70-Jährige neben sie stellte und sich entblößte. Für einen kurzen Moment ergriff er dabei die Hand der Fünfjährigen, die ein Kribbeln verspürte. Für beide Kinder hatte die Begegnung Folgen. Bei dem Jungen zeigte sich danach ein auffälliges Verhalten über einen Zeitraum von einigen Wochen. Das Mädchen erinnerte sich nach neun Monaten noch an die Begegnung.

Rückfall nach Therapie

Nachdem der 70-Jährige am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, kam es beim zweiten Termin als Ergebnis eines Rechtsgespräches zu einer Verständigung. Daraufhin gestand der Angeklagte die beiden Taten aus dem Jahr 2024 und gab dem Gericht auch näheren Einblick in seine persönlichen Verhältnisse. Nach seinen Angaben gab es in seiner Kindheit keine Auffälligkeiten, er ist verheiratet, hat Kinder und Enkel. Er räumte aber auch ein, dass er schon seit seinem 16. Lebensjahr damit kämpfe, ein Niemand zu sein, nicht wahrgenommen zu werden. Daraus leitet er sein Bedürfnis ab, sich durch exhibitionistische Handlungen Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Im Alter von etwa 50 Jahren muss er deshalb schon einmal sehr unter Druck geraten sein, denn damals absolvierte er erstmals eine Therapie. Lange Zeit hatte er sein Problem im Griff, das Bedürfnis kehrte aber wieder, nachdem seine Frau eine gesundheitliche Einschränkung erlitt und er sich um Haushalt und ihre Versorgung kümmern musste. Vor sechs Jahren hatte er einen ersten Rückfall, damals wurde er per Strafbefehl verurteilt. Seit Mai dieses Jahres ist er wieder in Therapie. „Es tut mir sehr leid, ich entschuldige mich dafür und ich habe meiner Frau versprochen, dass ich nicht mehr ohne Begleitung aus dem Haus gehe“, sagte der 70-Jährige in seinem letzten Wort.

Opfer waren sehr jung

Rechtsanwalt Boris Maskow, der eines der betroffenen Kinder als Nebenkläger vertrat, sieht eine massive Gefahr von dem Angeklagten für Kleinkinder ausgehen, da dieser sich nur vordergründig um die Aufarbeitung seiner sexuellen Störung kümmere. Der 70-Jährige wolle keineswegs reinen Tisch machen und tue nur das Allernotwendigste: „Von einem qualifizierten Geständnis kann man mehr erwarten und verlangen.“ Glücklicherweise sei das betroffene Kind sehr lebensfroh und widerstandsfähig und habe den Vorfall nach einiger Zeit verarbeitet. „Das Agieren meines Mandanten hat natürlich Folgen für die Kinder, das ist sehr belastend“, so Till Pörner, der den 70-Jährigen verteidigte. „Es waren sehr junge Opfer, aber die Einwirkung liegt auch am unteren Rand“, so Pörner, der eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten beantragt hatte. Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft.