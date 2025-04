Mit einem beispiellosen Bürgereinsatz hat die Ortsgemeinde gleich mehrere Baustellen auf einmal erledigt. Weil der Gemeindearbeiter seit zwei Jahren krankheitsbedingten ausfällt, ist viel liegen geblieben. Über 30 Helfer trafen sich am Samstagmorgen um acht Uhr, um verschiedene Projekte in einer Hauruck-Aktion zu erledigen. Der Verkehrskreisel samt Umfeld, am Ortsausgang in Richtung Bruschied, wurde gereinigt und die Hecken geschnitten. „Rund um den Kindergarten und unsere Grundschule wurden die Wege ebenfalls kontrolliert und freigeschnitten“, betonte Holger Massmig. „Ebenso wurde rund um die alte Schule, das als Gemeindehaus genutzt wird, alles auf Vordermann gebracht und Wasserabläufe frei gemacht“. Außerdem stand das Reinigen des Brandweihers auf der Agenda. Außerdem wurden 150 Quadratmeter Kies vom undichten Flachdach der Turnhalle abgetragen, um dieses zu reparieren. Und schließlich wurden noch die Lichter der Turnhalle in Eigenleistung auf LED umgestellt.

i Das Team um Bernd Meurer (rechts) kümmerte sich um die alte Schule. Insgesamt waren über 30 Helfer im Einsatz. Sebastian Schmitt