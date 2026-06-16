Demo gegen Solarplanung
In Hennweiler formiert sich Widerstand
In Hennweiler gibt es zwar einen Ratsbeschluss für den Solarpark, aber es gibt auch Widerstand. Der formiert sich jetzt auch um
In Hennweiler gibt es zwar einen Ratsbeschluss für den Solarpark, aber es gibt auch Widerstand. Der formiert sich jetzt auch um CDU-Lokalpolitikerin Cornelia Dhonau-Wehner (2. von links) und Anwohner Gerd Müller (3. von links) und fordert mehr direkte Bürgerbeteiligung bei der Planung.
Robert Neuber

Hennweiler hat einen 48 Hektar großen Solarpark beschlossen, aber es gibt Widerstand im Ort. Hier wird nun zu einer Demo aufgerufen, die am 17. Juni auf dem Kirner Marktplatz stattfindet.

Lesezeit 2 Minuten
Gerd Müller ist in Rente und nimmt kein Blatt mehr vor den Mund: Was da vor seinem Heimatdorf geplant ist, das sei „Solarparkwahnsinn“. Also formiert sich in Hennweiler eine Bürgerinitiative gegen die geplante Anlage. Die ist allerdings schon vom Gemeinderat beschlossen worden, aber die Kritiker bringen die regelmäßig vorgebrachte Argumentation: Ja, es werde in demokratisch gewählten Gremien beschlossen, aber die Öffentlichkeit werde über ...

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