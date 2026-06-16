Hennweiler hat einen 48 Hektar großen Solarpark beschlossen, aber es gibt Widerstand im Ort. Hier wird nun zu einer Demo aufgerufen, die am 17. Juni auf dem Kirner Marktplatz stattfindet.
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Gerd Müller ist in Rente und nimmt kein Blatt mehr vor den Mund: Was da vor seinem Heimatdorf geplant ist, das sei „Solarparkwahnsinn“. Also formiert sich in Hennweiler eine Bürgerinitiative gegen die geplante Anlage. Die ist allerdings schon vom Gemeinderat beschlossen worden, aber die Kritiker bringen die regelmäßig vorgebrachte Argumentation: Ja, es werde in demokratisch gewählten Gremien beschlossen, aber die Öffentlichkeit werde über ...