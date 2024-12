Ein Sport für jedes Alter In Hargesheim trainiert eine besondere Kampfsportgruppe 27.12.2024, 13:00 Uhr

i Hiltrud Mather (Dritte von rechts) trainiert die Einsteigergruppe für die Kampfkunst Karate mit Teilnehmern von 48 bis 78 Jahren. Karl-Heinz Stolz

Karate kann man in jedem Alter lernen und praktizieren, sagt Hiltrud Mather. Sie trainiert in Hargesheim eine Gruppe von Karateschülern im Alter von 48 bis 78 Jahren.

. Seit Januar 2024 trainieren donnerstags in der Sporthalle der Alfred-Delp-Schule die Jokuren – so nennt man Senioren, die den Karatesport trainieren. Achtung: Der Begriff bezeichnet Sport-„Senioren“, gemeint sind Menschen ab 35. In der Karategruppe von Hiltrud Mather trainieren zehn Personen von 48 bis 78.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen