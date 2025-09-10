80 Jahre nach dem millionenfachen Mord an jüdischen Mitbürgern ist es aktueller und wichtiger denn je, gegen das Vergessen und für die Demokratie zu kämpfen. Mit der Verlegung von „Stolpersteinen“ im Kirner Straßenpflaster durch Gunter Demnig wollen die örtlichen Initiatoren um Karl-Heinz Buss, Egon Goldschmidt und Erhard Ochs-Heinze einen Anstoß geben, gegen Antisemitismus aufzustehen.

Positiv überrascht war Karl-Heinz Buss von der Resonanz von gut 100 Mitbürgern bei kühlen 10 Grad morgens um 9 am Kirner Marktplatz. Bürgermeister Frank Ensminger begrüßte unter anderem dazu Staatssekretär Dr. Denis Alt und Landrätin Bettina Dickes, während Künstler Demnig die ersten drei „Stolpersteine“ aus Messing mit den Namen der jüdischen Mitbürger Haas vor der Neuen Apotheke verlegte und mit gepolstertem Fäustel festklopfte.

i Stolpersteine für Familie Baum in der linken Hahnenbachstraße Seibert Armin. Armin Seibert

125.000 solcher Steine, über die man nicht mit den Füßen, sondern mit Kopf und Herzen stolpern soll, hat er in fast 2000 Großstädten wie Köln und kleinen Dörfern wie Bruschied (2021) verlegt. In Deutschland wie in 20 weiteren europäischen Ländern. Karl-Heinz Buss sieht die 10 mal 10 Zentimeter kleinen Messingplatten mit Namen und Lebensdaten der elf jüdischen Mitbürger als Ort, an denen man sich symbolisch verneigt. Er betonte die Verantwortung jedes Demokraten, sich gegen Antisemitismus zu wehren, und zitierte Michel Friedmann, der nicht mehr von Anfängen spreche. Vielmehr sei man mitten im roten Bereich. Keiner dürfe mehr sagen, er habe von nichts gewusst. „Nur wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder zu Hause sind, nur dann ist Deutschland ganz bei sich“, zitierte Buss dazu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Übrigens kann jeder für 132 Euro die Patenschaft für einen Stolperstein übernehmen.

i Erhard Ochs-Heinze verlas die Leidensgeschichte der Familie Baum. Gymnasiastin Franziska Noll (sitzend) begleitete die Pflasterverlegung mit getragener Gitarrenmusik. Seibert Armin. Armin Seibert

Seitens der Landesregierung überbrachte Staatssekretär Dr. Denis Alt (SPD) Grüße und dankte für die große Resonanz der Bürger. Die einstigen jüdischen Zentren Mainz, Worms und Speyer machten gerade Rheinland-Pfalz zu einem wichtigen Bundesland beim Aufstehen gegen Judenhass. Ein neuer gefährlicher, bösartiger Antisemitismus mache sich breit, eine Brückenideologie, die im gemeinsamen Feindbild gegen jüdisches Leben die Kluft zwischen verfeindeten Extremisten überbrücke. Dagegen gelte es aufzustehen. Das bekräftigte Landrätin Bettina Dickes (CDU), die bei aller Debatte um die israelische Gaza-Politik stets den Menschen vor Ort im Blick hat. Es dürfe nicht sein, dass Bürger – wie damals in der Nazizeit – ohnmächtig und machtlos zuschauten, was mit Mitbürgern geschehe. Nein, man müsse und dürfe aufstehen, dürfe sich einmischen, denn heute seien im Gegensatz zur NS-Zeit keine Repressalien zu fürchten.

i Vor der neuen Abpotheke am Marktplatz: Erinnerung an Leo Haas und seine Familie. Seibert Armin. Armin Seibert

Einfühlsam mit der Gitarre begleitet wurde das Gedenken an den Orten, an denen die vorerst elf Stolpersteine verlegt wurden, von Gymnasiastin Franziska Noll. Vor der Apotheke am Marktplatz verlas Felisha Steinmetz die Biografie der Familie Leo Haas. Egon Goldschmidt informierte über den Lebensweg der Familie Moritz im Teichweg, und Erhard Ochs-Heinze skizzierte den Lebenslauf der Familie Baum in der linken Hahnenbachstraße. Die Recherchen bauten unter anderem auf die Veröffentlichungen von Nikolaus Furch und Hans-Werner Ziemer – beide einst Mitarbeiter unserer Zeitung.

i Erinnerung an Familie Moritz im Teichweg Seibert Armin. Armin Seibert

Die Recherchen gehen weiter, werden noch zur Verlegung weiterer Stolpersteine in Kirn führen. Bei diesem Termin werden Kirner Gymnasiasten die tragende Rolle spielen. Viele haben sich in Leistungskursen Geschichte und Sozialkunde unter Begleitung der Lehrkräfte Michael Rösel, Kai Hügele und Kerstin Kraus auf den Weg gemacht und eigene Projekte angestoßen. 39 jüdische Familien gab es in Kirn (110 Personen bis 1939, 39 noch 1941), die in KZs ermordet wurden, verschollen sind oder aus ihrer Heimat vertrieben wurden. In Kirn lebten sie bis zum Naziterror friedlich Tür an Tür mit ihren deutschen Nachbarn.