Zwei Banner enthüllt In Erinnerung an die Sobernheimer Familie Marum Bernd-Harald Hey 13.11.2025, 15:00 Uhr

i Sascha Müller (von rechts), Ron Budschat und Uwe Engelmann enthüllten und erläuterten zwei Banner im Marumpark, wo die in der Felkestadt tief verwurzelte Geschichte der Familie Marum und ihre Strumpffabrikation ab 1865 bis heute öffentlich dokumentiert ist. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Um an die Sobernheimer Familie Marum zu erinnern, wurden zwei Banner im Marumpark errichtet. Dort ist das Leben und Wirken der Familie und ihrer Strumpffabrik von 1865 bis 2025 abgebildet.

Einen Tag vor dem Gedenken an die Reichspogromnacht wurden im felkestädtischen Marumpark zwei Banner enthüllt, wo die ganze Geschichte der Familie Marum in Sobernheim lebendig wurde. Es sei „keine tote Geschichte, die hier endet“, weil Nachfahren die Stadt ständig besuchten und hier wieder sesshaft werden wollen.







