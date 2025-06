Die Kyrburg als Kulisse für einen Kinofilm, das liegt auf der Hand. Und so liefen am vergangenen Donnerstag die Kameras und fingen eine Pokerrunde ein. Der Film wird im Dezember in Bad Kreuznach gezeigt.

Die Kyrburg wurde am Donnerstagabend, 12. Juni, zur schillernden Filmkulisse, ein wenig Hollywood an der Nahe: Von 19 bis 23 Uhr verwandelte sich der Anbau des Restaurants in ein glamouröses Casino-Setting für eine aufwendig inszenierte Pokerszene im Kinofilm „Westwind – Dark Shadows“. Regisseur Achim Goldschmidt ließ es sich nicht nehmen, selbst als Schauspieler mitzuwirken und zugleich rund 50 Komparsen und 16 Darsteller in Szene zu setzen – allesamt in feinster Abendgarderobe.

i Pokerfaces in der Kyrburg, demnächst im Kreuznacher Cineplex. Sebastian Schmitt

Neben den eindrucksvoll gestylten Gästen glänzte der Abend auch mit hochkarätigen Ehrengästen: VG-Bürgermeister Thomas Jung und Herbert Wirzius von der Soonwaldstiftung ließen es sich nicht nehmen, dem Dreh persönlich im schicken Zwirn beizuwohnen – ob die beiden gute Pokerspieler sind, sollte bei Gelegenheit vielleicht einmal politisch diskutiert werden.

Besonders auffällig an dem Abend waren auch die Fahrzeuge an der Kyrburg – vom giftigen Porsche GT3 RS Boxergrollen über geländegängige Landcruiser, Supras, Mustangs, ein getunter BMW M3 bis hin zur Mercedes G-Klasse, G wie „glamourös“. Das war Luxus pur – passend zum Casino-Flair.

i Marie Welker und ihr Vater Thomas unterstützten ebenfalls die Dreharbeiten. Sebastian Schmitt

Auch viele regionale Unternehmen unterstützten das Projekt: Unter anderem Autohaus Dinig, Auto Stein OHG, PBS Factory, Wajos, Genuss Galerie, Holzhandel Wilhelmy, die Soonwaldstiftung und viele weitere. Für den reibungslosen Ablauf des Drehabends sorgte ein erfahrenes Backstage-Team rund um Torsten Braun, Emma Juliane Rathgeb, Kathrin Billo und Alexander Mohr (Drohnenaufnahmen).

Die Premiere von „Westwind – Dark Shadows“ ist für den Samstag, 13. Dezember 2025, im Cineplex Bad Kreuznach geplant. Eintrittskarten für den Film gibt es ab dem 16. Juni in der Genuss Galerie Kirn, in der Postfiliale Bahnhofstraße, bei Kirner Design und bei Cedrics Kirn für je zehn Euro.

Statisten für Drehtermin gesucht