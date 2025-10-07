Wingertshäuschen der Nahe In die Niederhäuser Klamm gehauen 07.10.2025, 09:58 Uhr

i Das Felsstübchen in der Niederhäuser Klamm und der Blick hinunter zum Sportplatz der Gemeinde und zur Nahe. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ausgefallen konstruiert ist der in den Fels der Niederhäuser Klamm gehauene Unterstand.

Es muss hier eingestanden werden: In den Weinbergen zwischen Norheim und Oberhausen gibt es so viele herrliche Punkte, die zum Panorama-Picknick einladen, dass man jedem herausgestellten Punkt ein quasi ungerechtes Privileg zugesteht. Alleine der bekannte Weinlehrpfad zwischen Niederhausen und dem Gut Hermannsberg bietet schon diverse Müsser – die wunderschönen, in bepflanzte Holzgerüste gestellten Bänke, der Unterstand mit ...







