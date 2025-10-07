In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ausgefallen konstruiert ist der in den Fels der Niederhäuser Klamm gehauene Unterstand.
Lesezeit 2 Minuten
Es muss hier eingestanden werden: In den Weinbergen zwischen Norheim und Oberhausen gibt es so viele herrliche Punkte, die zum Panorama-Picknick einladen, dass man jedem herausgestellten Punkt ein quasi ungerechtes Privileg zugesteht. Alleine der bekannte Weinlehrpfad zwischen Niederhausen und dem Gut Hermannsberg bietet schon diverse Müsser – die wunderschönen, in bepflanzte Holzgerüste gestellten Bänke, der Unterstand mit ...