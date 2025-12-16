Strategie des Bistums Trier In der Zukunft: Welche Kirchengebäude bleiben erhalten? Christine Jäckel 16.12.2025, 06:00 Uhr

i Die ehemalige Klosterkirche in Sponheim ist ein Kulturdenkmal von besonderem Rang. Seit zehn Jahren engagiert sich der Förderverein Klosterkirche Sponheim für die Erhaltung der Anlage. Vorsitzender Nico Gäns, Schatzmeisterin Ingrid Schlitz (Mitte) und Donata Gräfin von Plettenberg vom Leitungsteam des Pastoralen Raumes Bad Kreuznach sehen mit der Immobilienstrategie des Bistums eine gute Perspektive für die Kirchengemeinden. Christine Jäckel

Welche Auswirkungen haben die rückläufigen Mitgliederzahlen bei den Kirchen auf den Immobilienbestand? Das Bistum Trier hat eine Immobilienstrategie vorgestellt, die Kirchengemeinden sind aufgerufen, Konzepte zu erstellen.

Die Zahl der Gläubigen schrumpft, somit werden viele Kirchen, Pfarrhäuser und Pfarrheime zu Leerstandsobjekten. Das hat Auswirkungen auf die Kirchengemeinden, wie zum Beispiel Sponheimer Land. Hier gibt es 13 Orte mit zehn Kirchen sowie mehrere Pfarrhäuser und Pfarrheime.







