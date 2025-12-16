In der Zukunft: Welche Kirchengebäude bleiben erhalten?

Welche Auswirkungen haben die rückläufigen Mitgliederzahlen bei den Kirchen auf den Immobilienbestand? Das Bistum Trier hat eine Immobilienstrategie vorgestellt, die Kirchengemeinden sind aufgerufen, Konzepte zu erstellen.
Die Zahl der Gläubigen schrumpft, somit werden viele Kirchen, Pfarrhäuser und Pfarrheime zu Leerstandsobjekten. Das hat Auswirkungen auf die Kirchengemeinden, wie zum Beispiel Sponheimer Land. Hier gibt es 13 Orte mit zehn Kirchen sowie mehrere Pfarrhäuser und Pfarrheime.