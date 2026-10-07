Erlebnistag in Rüdesheim
In der Wäscherei konnten Kids ein Wunder erleben
Eifrig sortierten die Kinder Wäschestücke und hängten diese ordentlich auf.
Eifrig sortierten die Kinder Wäschestücke und hängten diese ordentlich auf.
Jens Fink

Kinder werden zu Entdeckern: Bei einem Tag der offenen Tür verwandelt die Zentralwäscherei Alltägliches in kleine Wunder. An Mitmachstationen mit Waschbär-Maskottchen erleben Familien Technik, Nachhaltigkeit und großes Staunen.

Lesezeit 1 Minute
„Wie funktioniert was?“ heißt es in der „Sendung mit der Maus“. Unter dem diesjährigen Motto „Kleine Wunder“ beteiligte sich auch die Bad Kreuznacher Zentralwäscherei daran, Kindern die Geheimnisse des Alltags näherzubringen. Am Tag der offenen Tür konnten Familien am Standort Rüdesheim erleben, wie sich dreckige Wäsche auf scheinbar wundersame Weise in saubere verwandelt.
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