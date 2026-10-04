Offene Moschee in Kreuznach In der Mühlenstraße wird noch einige Zeit gebetet Josef Nürnberg 04.10.2026, 15:00 Uhr

i Mit großer Ernsthaftigkeit feierten die Muslime Während des Tags der offenen Moschee in der Mühlenstraße ihr Mittagsgebet. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Ditib-Gemeinde in Bad Kreuznach lädt alljährlich zum Tag der offenen Moschee in ihr Gebäude in der Mühlenstraße. Besucher lernten in dem Altbau die muslimischen Riten und Bräuche kennen. Aktuell plant die Gemeinde einen Neubau am Grenzgraben.

Zum Tag der offenen Moschee, zu dem die Ditib Bad Kreuznach in ihre Moschee in der Mühlenstraße traditionell zum Tag der Deutschen Einheit am Samstag eingeladen hatte, kamen in diesem Jahr deutlich weniger Besucher. Cihan Sen, Vorsitzender der Ditib-Gemeinde mit ihren 600 Mitgliedern vermutete, dass aufgrund des schönen Wetters die Besucher ausblieben.







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