Die Kläranlage Booser Au ist für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan sehr wichtig. Um die Anlage fit für die Zukunft zu machen, steht einiges auf der Liste - von der Sanierung der Faultürme bis zu einem neuen Rückhaltebecken.
Lesezeit 4 Minuten
Sie haben reichlich Geld ausgegeben, die Mitglieder des Werksausschusses der Verbandsgemeinde Nahe-Glan: Die Aufträge, die in ihrer jüngsten Sitzung vergeben wurden, summierten sich. Es gibt allerdings auch viele dringend notwendige Bauprojekte.Allem voran stehen Investitionen in die Kläranlage Booser Au auf der Liste.