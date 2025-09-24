VG-Werke Nahe-Glan haben Pläne In der Kläranlage Booser Au muss viel investiert werden 24.09.2025, 09:36 Uhr

i Das Rückhaltebecken Kläranlage Booser Au ist sanierungsbedürftig und muss ersetzt werden. Silke Jungbluth-Sepp

Die Kläranlage Booser Au ist für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan sehr wichtig. Um die Anlage fit für die Zukunft zu machen, steht einiges auf der Liste - von der Sanierung der Faultürme bis zu einem neuen Rückhaltebecken.

Sie haben reichlich Geld ausgegeben, die Mitglieder des Werksausschusses der Verbandsgemeinde Nahe-Glan: Die Aufträge, die in ihrer jüngsten Sitzung vergeben wurden, summierten sich. Es gibt allerdings auch viele dringend notwendige Bauprojekte.Allem voran stehen Investitionen in die Kläranlage Booser Au auf der Liste.







