Eigentlich hätte die Kanalerneuerung in der Beinde schon im Juni beginnen sollen, doch die Maßnahme verzögerte sich. Jetzt ist es soweit.

i Am 5. Oktober beginnen die Kanalarbeiten in der Beinde – zunächst im Bereich zwischen Kreuzstraße und Fährgasse. Harald Gebhardt

Die Bad Kreuznacher Stadtentwässerung (BKSE) beginnt am Montag, 5. Oktober, mit einer umfangreichen Kanalbaumaßnahme im Bereich Beinde, Fährgasse und Geißbergergasse, teilt die Stadtverwaltung mit. In diesem Bereich wird die komplette Entwässerung in offener Bauweise erneuert. Die betroffenen Anlieger werden zusätzlich durch ein Informationsschreiben unterrichtet.

Arbeiten dauern rund ein Jahr

Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte unterteilt und werden insgesamt voraussichtlich rund ein Jahr dauern. Der erste Abschnitt umfasst die Beinde von der Kreuzstraße bis zur Fährgasse und Geißbergergasse. Der zweite Abschnitt reicht in der Beinde von der Fährgasse bis zur Mühlenstraße. Der dritte Abschnitt betrifft die Fährgasse von der Beinde bis zur Mühlenstraße.

Verkehr wird umgeleitet

Die Maßnahme beginnt in der Geißbergergasse auf Höhe der Parkhauszufahrt bis zur Fährgasse sowie von der Beinde in Richtung Kreuzstraße. Für die Bauzeit gelten mehrere Verkehrsregelungen: Der Anliegerverkehr wird von der Mühlenstraße kommend über Fährgasse, Kirchsteinanlage und Wilhelmstraße umgeleitet. Die Prinzengasse und die Riesengasse bleiben wie gewohnt erreichbar. Die Zu- und Ausfahrt zum Parkhaus über die Geißbergergasse ist während der Arbeiten nicht möglich. Sie erfolgt stattdessen über die Mühlenstraße. Sofern keine unvorhergesehenen Probleme auftreten und die Witterung mitspielt, soll der erste Bauabschnitt bis Ende Januar abgeschlossen werden. Die weiteren Bauabschnitte folgen im Laufe des Jahres 2027.

Die Stadt Bad Kreuznach und die BKSE bitten alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Die Arbeiten seien notwendig, um die Entwässerungsinfrastruktur in diesem Bereich grundlegend zu erneuern und langfristig zu sichern.