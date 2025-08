Wer Hunger auf ein Essen verspürt und sich bequem beliefern lassen will, der muss sich in Bad Kreuznach eine neue Futterquelle erschließen: Die Lieferbar ist insolvent.

Nichts geht mehr in der Lieferbar in der Bad Kreuznacher Hochstraße: Wo Pizza, Pasta, Salate, Burger und Wraps über die Theke und via Lieferservice bis an die Haustür gingen, herrscht jetzt Stille und Leere. Am Nachmittag des 28. Juli wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Quint Gastro GmbH&Co. KG. eröffnet, die hinter der Lieferbar stand. Damit geht die Verfahrenshoheit an die Insolvenzverwalterin Annemarie Dhonau in der Kanzlei Schiebe über. Hier sind alle Forderungen und Sicherungsrechte anzumelden beziehungsweise hierher sind alle Zahlungen zu leisten. Vorstand der Quint GmbH ist Noel Quint aus Welgesheim, so die Angaben des Insolvenzgerichts vom 30. Juli. Als Unternehmensgegenstand wird „der Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere über elektronische Plattformen und der elektronische Vertrieb von digitalen Gütern“ angegeben.

Vom Salzmarkt in die Hochstraße

Die Lieferbar hatte nicht nur eine große Kundenfrequenz, sondern auch eine bewegte Geschichte zu bieten, die bisweilen auch holprig anmutet. Am ursprünglichen Standort in der historischen Neustadt in der Mannheimer Straße unweit des Salzmarktes lief das Geschäft – zur Freude der Kunden und zum Leidwesen der Anwohner, die sich immer wieder wegen der abendlichen Geräuschkulisse vor allem der Lieferfahrzeuge beschwerten. Die Lösung schien der Umzug in die Hochstraße zu bieten. Ein ehemaliges Ladengeschäft in Höhe des Bocksbrunnens wurde – auffällig lange – umgebaut und 2019 als neuer Standort eröffnet. Es sollte außer dem To-Go- und Lieferbetrieb ein großzügiges Restaurant bieten, das aber letztlich wohl nie ins Laufen kam.

Restaurant und Partylocation scheiterten

Merkwürdig auch, dass auf der Facebook-Seite der Lieferservice als „Geöffnet“ geführt wird. Darunter steht seit Juni eine rätselhafte Botschaft ans Publikum: „Liebe Gäste, wir packen gerade Pizzableche, Pfannen, und ganz viel Herzblut ein – denn wir ziehen um! Unsere Lieferbar bekommt ein neues Zuhause und das braucht ein bisschen Zeit (und viele starke Arme). Ab dem 19.06. sind wir für circa einen Monat geschlossen, damit wir alles für euch perfekt vorbereiten können. Aber keine Sorge: Wir kommen frischer, schöner und hungriger zurück als je zuvor!“ Am Ende ein Hinweis: „Folge uns hier, um zu sehen, wie der neue Laden entsteht ...“ Doch dieser Hinweis führt ins Leere, die Lieferbar verschwindet quasi vom Radarschirm. Das Ladenlokal ist geschlossen, bei den einschlägigen Lieferplattformen wie Lieferando ist die Lieferbar abgemeldet. Auch der Versuch, in der Hochstraße unter dem Namen „The Circle“ eine Club- und Partylocation zu etablieren, scheiterte offenkundig schon im Ansatz.

Über die Gründe für die Insolvenz, die Verbindlichkeiten, die Zahl der betroffenen Mitarbeiter und die weiteren Aussichten gab die Insolvenzverwaltung noch keine Details bekannt. Forderungen sind dort bis zum 7. Oktober anzumelden. Ein Berichts- und Prüfungstermin ist für den 30. Oktober bestimmt.