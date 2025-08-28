Ein Streit um die Zukunft eines Abwassergrabens spaltet Bad Kreuznach. Verrohrung oder Naturschutz? Wie die Pläne der Stadt aussehen und welche Hürden es zu überwinden gilt.

Die erste Sitzung des Werksausschusses der zum 1. Juli gegründeten Bad Kreuznacher Stadtentwässerung (BKSE) hatte mit dem Tagesordnungspunkt „Verrohrung des Abwasserkanals ‚In den Weingärten II‘“ gleich ein Aufregerthema. Nachdem hierüber kein Beschluss zu fassen war, stellte Anwohner und Kritiker der Verrohrung, Günther Frase, der die Sitzung als Zuhörer verfolgte, ernüchternd fest, dass die Ableitung des Regenwassers mittels Rohrleitung wohl nicht mehr aufzuhalten sei. Bürgermeister Thomas Blechschmidt nannte die Verrohrung des Grabens „sein Lieblingsthema“.

Hier hatte er sicherlich nicht Grünen-Politikerin Andrea Manz auf seiner Seite. „Meine erste Reaktion zu den Plänen der Verrohrung war, dass dies eine Maßnahme aus dem letzten Jahrhundert ist“, sagte sie. Aus ihrer Sicht ist im Bereich des Grabens längst ein Biotop entstanden. Zudem fragte Manz, inwieweit die Rohrleitung in der Lage sei, das Wasser bei extremen Regenereignissen abzuführen? Den Zahn, dass es sich bei dem Graben um ein Biotop handelt, zog ihr dann auch der technische Leiter, Rainer Gerlach. „Es ist ein Abwasserkanal und die Rohrleitung ist so bemessen, dass sie das Wasser abführen wird“, informierte er. Aus rechtlicher Sicht ist es nicht unwichtig, wenn die Verantwortlichen betonen, dass es sich um einen Abwasserkanal handelt, der Regenwässer aus dem Baugebiet abführt. Ist doch hierfür keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich.

Grabenpflege kostet derzeit per anno 17.000 Euro

Immerhin sagte Blechschmidt zu, dass die Anlage so geplant wird, dass es eine ökologisch sinnvolle Fläche wird. Darum nehme man die zuständigen Stellen der Stadt wie Hans Sifft vom Grünflächenamt mit ins Boot. Derzeit muss die Stadtentwässerung jährlich 17.000 Euro für die Grabenpflege ausgeben. Durch Müllablagerungen und Grünschnitteinwürfe sind nach einem Sommerregen die Durchlässe wieder verlandet. Bürger, die den Graben auch künftig lieber unverrohrt sehen würden, hatten Norbert Weißmann, vom Vorstand des Regionalbündnisses Soonwald-Nahe, um eine Einschätzung gebeten.

Blechschmidt teilte zwar mit, mit Weißmann gesprochen zu haben, auf dessen Fazit, dass der Flutgraben aus verschiedenen Gründen (Biodiversität, Hitzeschutz, Gesundheit, lokales Klima und Grundwasserschutz) unbedingt erhaltenswert sei, ging der Bürgermeister nicht ein. Dass die Ableitung des Regenwassers im Neubaugebiet „In den Weingärten II“ trotz eines weiteren Grabens, der um das Neubaugebiet herumführt, nicht einfach ist, unterstrich Ausschussmitglied Michael Hübner (FDP) eindrucksvoll.

Michael Hübner mit Hintergrundwissen

Dabei referierte er aus eigener Erkenntnis mit großem Hintergrundwissen über die Wasserproblematik, die nicht zuletzt durch Quellen in den Weinbergen entsteht. „Bevor man im Innenbereich bauliche Maßnahmen macht, sollte man sich den Außenbereich anschauen“, forderte Manz. Was die Situation noch verschärft, ist die Tatsache, dass nicht alle Anwohner auf dem eigenen Grundstück entwässern. Jürgen Locher (Die Linke) fragte sich, ob die Eigentümer sich an die Vorgaben des Bebauungsplanes gehalten haben.