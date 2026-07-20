Harte Radelrampen der Nahe In den staubigen Fängen des Dorsheimer Dusteaters Robert Neuber 20.07.2026, 15:00 Uhr

i Unter der A61 hindurch, dann wird es garstig. Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute wütet der „Dorsheimer Dusteater“. Viel Spaß beim Nachradeln!

Dieses staubige Gefühl im Rachen und im Auge – jeder kennt das, der sich auf dem Fahrrad durch den Sommer quält, ob in den Alpen oder zu Hause an der Nahe. Unser „Staubfresser“ hinauf nach Dorsheim kann zu einer echten Qual werden, vor allem wenn man meint, ihn auf die leichte Schulter nehmen zu können.







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