Faire Liste sieht OB gefordert In Dauerbaustelle Kreuznacher Stadtbauamt aufräumen 22.09.2025, 15:00 Uhr

i Die Bosenheimer Straße mit dem Kreisverkehr an der Einmüdnung der Riegelgrube und der Ludwig-Kientzler-Straße. Harald Gebhardt

Das Kreuznacher Stadtbauamt steht massiv in der Kritik. Denn das Debakel um die Ausbaubeiträge für die Bosenheimer Straße – Einnahmen in Höhe von 930.000 Euro stehen da noch immer aus – ist längst kein Einzelfall.

Über den Antrag der Freien Wähler zu den Versäumnissen des Stadtbauamtes im Zusammenhang mit den nach wie vor fehlenden Endabrechnungen zu den Ausbaubeiträgen für die Bosenheimer Straße wird es in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr an diesem Dienstag, 23.







Artikel teilen

Artikel teilen