In Callbach darf der Solarpark bald gebaut werden. Das Projekt hat im VG-Rat die letzte Hürde genommen. Noch in der Planungsphase ist der Solarpark Becherbach. Hier stimmte der Rat der Änderung des Flächennutzungsplans zu.
Lesezeit 2 Minuten
Der geplante Solarpark Callbach hat die letzte Hürde genommen, nach diversen Schleifen durch Offenlegungen und die Gremien. Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan stimmte dem Projekt nun final mit drei Enthaltungen zu, nachdem auch die Nachbarorte Schmittweiler, Rehborn, Reiffelbach und die Stadt Meisenheim zugestimmt hatte.