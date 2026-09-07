Solarparks in VG Nahe-Glan
In Callbach wird bald gebaut, in Becherbach geplant 
In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan entstehen immer mehr Freiflächen-Solarparks. Hier die schon lange gebaute Anlage in Pferdsfeld
In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan entstehen immer mehr Freiflächen-Solarparks. Hier die schon lange gebaute Anlage in Pferdsfeld bei Bad Sobernheim.
Silke Jungbluth-Sepp. Jungbluth-Sepp Silke

In Callbach darf der Solarpark bald gebaut werden. Das Projekt hat im VG-Rat die letzte Hürde genommen. Noch in der Planungsphase ist der Solarpark Becherbach. Hier stimmte der Rat der Änderung des Flächennutzungsplans zu.  

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Der geplante Solarpark Callbach hat die letzte Hürde genommen, nach diversen Schleifen durch Offenlegungen und die Gremien. Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan stimmte dem Projekt nun final mit drei Enthaltungen zu, nachdem auch die Nachbarorte Schmittweiler, Rehborn, Reiffelbach und die Stadt Meisenheim zugestimmt hatte.
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