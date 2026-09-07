Solarparks in VG Nahe-Glan In Callbach wird bald gebaut, in Becherbach geplant Silke Jungbluth-Sepp 07.09.2026, 15:21 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan entstehen immer mehr Freiflächen-Solarparks. Hier die schon lange gebaute Anlage in Pferdsfeld bei Bad Sobernheim. Silke Jungbluth-Sepp. Jungbluth-Sepp Silke

In Callbach darf der Solarpark bald gebaut werden. Das Projekt hat im VG-Rat die letzte Hürde genommen. Noch in der Planungsphase ist der Solarpark Becherbach. Hier stimmte der Rat der Änderung des Flächennutzungsplans zu.

Der geplante Solarpark Callbach hat die letzte Hürde genommen, nach diversen Schleifen durch Offenlegungen und die Gremien. Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan stimmte dem Projekt nun final mit drei Enthaltungen zu, nachdem auch die Nachbarorte Schmittweiler, Rehborn, Reiffelbach und die Stadt Meisenheim zugestimmt hatte.







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