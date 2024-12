Hausbewohnerin gerettet In Callbach qualmt ein Stromverteilerkasten Roswitha Kexel 29.12.2024, 09:17 Uhr

i Die Einsatzleitung hatte Callbachs Wehrführer Wassili Becker (links). Die Feuerwehrleute konnten recht bald wieder abziehen. Der Rest war Sache des Elektrikers Roswitha Kexel

Eine Frau musste am Samstag mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhausb gebracht werden. In Callbach war ein Stromverteilerkasten durchgeschmort.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstag gegen 13.15 Uhr in der Callbacher Kirchstraße gekommen. Im Treppenhaus eines Einfamilienhauses kokelte ein Stromverteilerkasten und verursachte eine starke Rauchentwicklung.Die einzige Bewohnerin des Hauses konnte mit Unterstützung eines Nachbarn zu einer weiteren Nachbarin in Sicherheit gebracht werden.

