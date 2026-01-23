Grüne Woche wird 100
In Berlin für Wein und das Nahegebiet werben
Junge Leute machen in Berlin auf der Grünen Woche beim Weingut Dr. Höfer Station. Senior Thomas Höfer und Junior Thomas William (von links) freuen sich über guten Zuspruch.
Zum 33. Mal ist das Weingut Dr. Höfer, Burg Layen, bei der weltgrößten Verbrauchermesse „Grüne Woche“ in Berlin präsent. Dabei geht es längst nicht nur darum, Wein zu verkaufen, sondern auch um Werbung für die Naheregion.

Die weltgrößte Verbrauchermesse „Grüne Woche“ in Berlin ist für das Burg Layer Weingut Dr. Höfer seit 33 Jahren als Präsentationsort im Dauerabo gebucht. Zum 100. Geburtstag der Messe haben Thomas Höfer und sein Sohn Thomas jr. wieder einen „halben Umzug“ in die Bundeshauptstadt organisiert, wie der Senior schmunzelnd den Zeit- und Finanzaufwand skizziert.

