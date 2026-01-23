Zum 33. Mal ist das Weingut Dr. Höfer, Burg Layen, bei der weltgrößten Verbrauchermesse „Grüne Woche“ in Berlin präsent. Dabei geht es längst nicht nur darum, Wein zu verkaufen, sondern auch um Werbung für die Naheregion.
Die weltgrößte Verbrauchermesse „Grüne Woche“ in Berlin ist für das Burg Layer Weingut Dr. Höfer seit 33 Jahren als Präsentationsort im Dauerabo gebucht. Zum 100. Geburtstag der Messe haben Thomas Höfer und sein Sohn Thomas jr. wieder einen „halben Umzug“ in die Bundeshauptstadt organisiert, wie der Senior schmunzelnd den Zeit- und Finanzaufwand skizziert.