Ehrung als Landmusikort 2026 In Becherbach bei Kirn spielt die Musik Bernd Hey 07.10.2026, 06:00 Uhr

i Die feierliche Preisübergabe nach dem Wandelkonzert war mitten in den Erntedank-Festgottesdienst in der evangelischen Kirche eingebunden. Stellvertretend traten aus allen Chören und Vereinen Vertreter zum Erinnerungsfoto vor den Altar. Bernd Hey

Becherbach bei Kirn darf sich mit dem Gütesiegel „Landmusikort des Jahres“ schmücken. Zur Preisverleihung konnten die Besucher im Rahmen eines Wandelkonzerts die ganze musikalische Bandbreite der Becherbacher Gruppen hören und genießen.

Beim Erntedankgottesdienst in der proppenvollen evangelischen Kirche überreichte Vizepräsident Thomas Kronenberger aus Saarlouis vom Bundesverband Chor & Orchester der Becherbacher Dorfgemeinschaft die Urkunde und den mit 2000 Euro dotierten Preis als „Landmusikort 2026“.







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