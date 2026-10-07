Becherbach bei Kirn darf sich mit dem Gütesiegel „Landmusikort des Jahres“ schmücken. Zur Preisverleihung konnten die Besucher im Rahmen eines Wandelkonzerts die ganze musikalische Bandbreite der Becherbacher Gruppen hören und genießen.
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Beim Erntedankgottesdienst in der proppenvollen evangelischen Kirche überreichte Vizepräsident Thomas Kronenberger aus Saarlouis vom Bundesverband Chor & Orchester der Becherbacher Dorfgemeinschaft die Urkunde und den mit 2000 Euro dotierten Preis als „Landmusikort 2026“.