Freibadsaison 2026 kann laufen In Bad Sobernheim ist der neue Betreiber auch der alte Silke Jungbluth-Sepp 22.12.2025, 15:00 Uhr

i In den nächsten Jahren wird das Sobernheimer Rosenberg weiterhin vom Bäderservice Barth betrieben. In Meisenheim übernimmt die Firma N&W Bäderbetriebsmanagement. Silke Jungbluth-Sepp

Die Ausschreibungen waren erfolgreich: Die beiden Freibäder der Verbandsgemeinde Nahe-Glan werden auch in den nächsten Jahren von externen Betriebsführern gemanagt.

Nun ist klar, wie es mit dem Bad Sobernheimer Freibad in der Saison 2026 weitergeht. Denn im zweiten Anlauf der Ausschreibung für die Betriebsführerschaft hat sich ein Anbieter gefunden. Die Überraschung: Der neue Anbieter ist auch der alte. Den Zuschlag hat der Staudernheimer Bäderservice Barth bekommen, der schon in den vergangenen Jahren das Rosenbergbad gemanagt hat.







