Die Sanierung des Bad Sobernheimer Priorhofs ist auf der Zielgeraden, nun sollte es an die Planung der Innenausstattung mit neuen Vitrinen, Möbeln und Schildern gehen. Doch die Ratsmehrheit stoppte den Auftrag.
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Petra Scheidtweiler (SPD) brachte es mit ihrer Frage am Schluss der Ratssitzung auf den Punkt: „Wie stellen wir uns denn jetzt vor, wie wir das Heimatmuseum eröffnen? Wollen wir alles selbst planen?“ Ihrer ratlosen Frage vorausgegangen war die mit zehn Nein-Stimmen getroffene Entscheidung des Sobernheimer Stadtrats – bei sechs Ja-Stimmen und vier Enthaltungen – den Auftrag für die Planung der Innenausstattung des frisch sanierten Museums an die ...