Aufgeheizte Stimmung im Rat In Bad Sobernheim gibt es Streit ums Heimatmuseum Silke Jungbluth-Sepp 22.05.2026, 15:00 Uhr

i Innen ist die Sanierung des Priorhofs fast abgeschlossen, außen muss der Hof noch befestigt werden, damit Besucher den Eingang erreichen können. Wie es mit der Neueröffnung des Museums weitergeht, nachdem der Stadtrat die Mittel gekürzt und den Auftrag für die Inneneinrichtungsplanung nicht vergeben hat, ist allerdings derzeit offen. Bernd Hey. Bernd Hey.

Die Sanierung des Bad Sobernheimer Priorhofs ist auf der Zielgeraden, nun sollte es an die Planung der Innenausstattung mit neuen Vitrinen, Möbeln und Schildern gehen. Doch die Ratsmehrheit stoppte den Auftrag.

Petra Scheidtweiler (SPD) brachte es mit ihrer Frage am Schluss der Ratssitzung auf den Punkt: „Wie stellen wir uns denn jetzt vor, wie wir das Heimatmuseum eröffnen? Wollen wir alles selbst planen?“ Ihrer ratlosen Frage vorausgegangen war die mit zehn Nein-Stimmen getroffene Entscheidung des Sobernheimer Stadtrats – bei sechs Ja-Stimmen und vier Enthaltungen – den Auftrag für die Planung der Innenausstattung des frisch sanierten Museums an die ...







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