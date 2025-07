„Oma, da war ein Mann, der hat seine Hose runtergezogen“, vertraute ein Vierjähriger seiner Großmutter an, mit der er im Edeka-Markt Bad Kreuznach einkaufen war. Die Großmutter hatte mit dem Enkel im Café des Marktes gesessen und war nur kurz zur Theke gegangen, um einen Kaffee umzufüllen. Der Mann, ein 70-Jähriger aus dem Kreisgebiet, muss sich jetzt vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach wegen insgesamt drei Vorfällen dieser Art verantworten.

Vor Kindern die Hose herunter gezogen

Er machte bei der Verhandlung weder Angaben zur Person noch zu den Vorwürfen, die die Staatsanwältin verlas. Sein Verteidiger legte eine Bestätigung eines Psychotherapeuten vor, bei dem der 70-Jährige seit Mai dieses Jahres in Behandlung ist. Der Vorfall im Kreuznacher Edeka-Markt ereignete sich im September letzten Jahres, wenige Wochen später entblößte sich der 70-Jährige vor einer Fünfjährigen, die ihre Mutter beim Einkaufen in der Rüdesheimer Lidl-Filiale begleitete. „Sie stand schräg hinter mir und hat sich die Halloween-Sachen angeschaut. Ich habe nur registriert, dass ein älterer Herr neben ihr stand, aber ich habe mir da nichts Böses gedacht“, erinnerte sich die Zeugin. In beiden Fällen soll der Angeklagte den Kindern auch sein Geschlechtsteil gezeigt haben und in Rüdesheim berührte er das Mädchen kurz mit einer Hand. „Das fühlte sich an wie ein Kribbeln oder wie Kneifen“, berichtete das Kind seinen Eltern.

Nach diesem Vorfall am 21. Oktober 2024 erschien der 70-Jährige bei der Polizei und wollte auf eigenen Wunsch eine Aussage machen. „Er sagte, er wolle reinen Tisch machen und räumte auch ein, dass es seit dem letzten Vorfall weitere acht bis neun Vorfälle dieser Art gegeben hat“, erklärte ein Kripobeamter. Der verheiratete Rentner bestreitet, dass er pädophile Neigungen hat. Die Vorfälle bedauere er sehr, aber er wäre nicht auf Kinder fixiert, sondern habe sich auch vor Erwachsenen entblößt, behauptete der Angeklagte. Die Nachforschungen der Kriminalbeamten ergaben jedoch keinerlei Anhaltspunkte über solche Vorfälle. Weiter erklärte der 70-Jährige, dass sein Verhalten auf einer Persönlichkeitsstörung beruhe, die auf einen Konflikt mit dem Vater in seiner Jugendzeit zurückgehe.

Erster Vorfall 2021

Der Vernehmungsbeamte hatte nach dem Edeka-Vorfall ermittelt und den 70-Jährigen anhand seines Fahrzeugs und durch Hinweise von Kollegen identifiziert. Dabei tauchte ein ungeklärter Fall aus dem Jahr 2021 auf: Damals hatte ein Mann im Globus in Gensingen vor einer Vierjährigen Hose und Unterhose heruntergezogen und das Kind zu einer sexuellen Handlung aufgefordert. Bei den Ermittlungen stellte sich auch heraus, dass der Rentner 2022 für einen ähnlichen Vorfall verurteilt worden war. Damals hatte er in einem Bad Kreuznacher Gartenmarkt vor einem Vierjährigen seine Hose heruntergezogen. Das begründete er bei seiner „Generalbeichte“ aber damit, dass ihm ein Insekt in die Hose geflogen sei. Das Verfahren wird am 7. August fortgesetzt.