Start ist am Samstag, 5. Juli: Dann werden in der Kunstwerkstatt allerlei Kurse geboten, die nicht nur Jugendliche ansprechen könnten.

Am kommenden Samstag, 5. Juli, findet von 11 bis 15 Uhr auf dem Platz am Kino der Kunst-Werk-Tag der Bad Kreuznacher Kunstwerkstatt statt. Was sich dahinter verbirgt, erläuterte Mitarbeiterin Nina Kistner-Ngo. „Im großen Format werden wir experimentieren“, verspricht sie. Jeder ist eingeladen, am kreativen Prozess teilzuhaben. Im Fokus steht die Partizipation der Kinder und Jugendlichen: „Was brauche ich, um kreativ zu werden? Was treibt mich an? Welche Fantasiewelt erwartet mich?“

Bauchladen in der Fußgängerzone

Übrigens: Wer am Samstag in der Fußgängerzone unterwegs ist, der sollte auf die Personen mit Bauchladen achten. „Vorsicht: Es könnten Kreativität und Fantasie locken“, informiert Kistner-Ngo. Denn im kleinen Bauchladen befinden sich Streichholzschachteln mit Zetteln, die dazu einladen, die eigene Kreativität zu entdecken. Doch nicht nur am kommenden Samstag sorgt die Kunstwerkstatt für den nötigen Anschub in Sachen Kreativität und Fantasie. Schließlich ist das neue Programm online.

Mitarbeiterin Nina Kistner-Ngo

Ab 22. August bietet die Kunstwerkstatt wieder viele Kurse und Workshops zum Entdecken und Ausprobieren, Malen, Zeichnen, Improvisieren, Werken, Gestalten und Erfinden. Die neuen Kreativ-Angebote sind der „Kreativ-Kuki“ jeweils montags für 3- bis 14-Jährige vom 25. August bis 6. Oktober jeweils von 15.30 –17.30 Uhr auf dem Kornmarkt und vom 27. Oktober bis 8. Dezember von 15.30 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Kunstwerkstatt. Für Kistner-Ngo ist der „Kreativ-Kuki“ wie eine kleine Süßigkeit am Nachmittag. Ein kleiner Impuls zum Genießen. Je nach Impuls stellt die Kunstwerkstatt ein Material-Buffet oder nur einen Werkstoff zur Verfügung. Jeder hat dann die Möglichkeit, eigene Ideen frei umzusetzen, sich mit anderen auszutauschen. Das Angebot ist kostenlos und man kann ohne Anmeldung teilnehmen.

Ein weiteres Angebot ist „Frei-Raum-Kunst“ jeweils donnerstags (ab zwölf Jahren) vom 28. August bis 11. Dezember von 17 bis 19 Uhr mit Eckard Burk. Die Teilnehmer erwartet ein offenes kreatives Angebot mit Ton, Farben und verschiedenen Techniken. Es gibt keine Vorgaben. Darum lautet das Motto „einfach ausprobieren und Spaß haben“. Ein zusätzliches Bonbon gibt es zudem für künftige Kunststudenten. Wer für eine Studienplatzbewerbung eine Mappe anfertigen muss, bekommt hier Beratung.

Präventionsprojekt für Jugendliche

Weitere Angebote sind der Kurs 49 „Kunstzeit“ und viele neue Workshops, wie das Entwickeln einer Hör-Reportage. Oder auch den Präventionsworkshop für Jugendliche „Wie NAHE darf’s denn sein?“ Der Workshop ist ein Präventionsprojekt im Rahmen des Förderprogramms „Start2Act“ zur Erstellung eines Schutzkonzeptes für Einrichtungen. Daneben gibt wieder viele Termine des Jugendteams. Jugendliche ab zwölf Jahren sind eingeladen, mit ihren Ideen und Wünschen die Treffen in der Jugendkunstschule frei zu gestalten. Dabei stehen das Beisammensein, die Kommunikation und der kreative Austausch zu Themen, die gerade „in“ sind, im Mittelpunkt.

Das komplette Programm ist unter https://www.jks-rlp.de/anmeldung/kuwe-kh/ zu finden.