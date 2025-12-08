Blick in Mannheimer Straße In Bad Kreuznach gibt's nun auch in der Nacht eine „rote Zone“ Josef Nürnberg 08.12.2025, 08:00 Uhr

i Auch künftig können Radler ihre Räder durch die Fußgängerzone schieben. Wer schneller voran kommen möchte, muss auf die "Umgehung" Hospitalstraße. Josef Nürnberg

Ab und an kommt man sich in Bad Kreuznach vor wie in einem Zonenrandgebiet: Rad- und E-Scooter-Fahrer sind nun von Umstellungen in der Fußgängerzone betroffen. Was es mit den Änderungen auf sich hat.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr stellte die Verwaltung ihr Kommunikationskonzept der Verkehrsregelungen in den Fußgängerbereichen und Fußgängerzonen vor. Was so sperrig klingt, ist nichts anderes, als den Bürgern deutlich zu machen, was dürfen Verkehrsteilnehmer in welchen Abschnitten.







