In Bad Kreuznach gibt's nun auch in der Nacht eine „rote Zone“

Ab und an kommt man sich in Bad Kreuznach vor wie in einem Zonenrandgebiet: Rad- und E-Scooter-Fahrer sind nun von Umstellungen in der Fußgängerzone betroffen. Was es mit den Änderungen auf sich hat.
Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr stellte die Verwaltung ihr Kommunikationskonzept der Verkehrsregelungen in den Fußgängerbereichen und Fußgängerzonen vor.
Was so sperrig klingt, ist nichts anderes, als den Bürgern deutlich zu machen, was dürfen Verkehrsteilnehmer in welchen Abschnitten.