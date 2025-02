Fidele Wespe überragt Imperator Letzius auf der Suche nach den Sesterzen 02.02.2025, 17:00 Uhr

i Die Chefetage des Cruzinianischen Weltreiches brauch die heiligen Sesterzen, um endlich flüssig zu werden: Imperator Gajus Caesar Emanuelus Letzius (Oberbürgermeister Emanuel Letz, gespielt von Sitzungspräsident Thomas Modes) debattiert mit Senator Thomas Blechschuss (Bürgermeister Thomas Blechschmidt, porträtiert von Martin Spira, links) und Soldat Markus Schlossus (Beigeordneter Markus Schlosser, gespielt von Christian Hasselwander, rechts). Marian Ristow

Wie ging es im Alten Rom zu? Der KC Fidele Wespe und sein Singspiel sind eine echte Größe in der Bad Kreuznacher Saalfastnacht. Das hat der Verein am ersten Februarwochenende mal wieder bewiesen. Imperator Letztius lässt grüßen!

Wer sich in den Norden der Stadt zu einer Fastnachtssitzung des Karnevalistenclubs Fidele Wespe 1899 aufmacht, der weiß, was ihn erwartet: Klassische Fastnacht mit Kokolores und Lokalkolorit, Lieder für Herz und Seele, Inhalte mit Sinn und Verstand – Fastnacht als Liebeserklärung an die Stadt Bad Kreuznach, trotzdem kritisch, aber besonnen und eben nie unangenehm laut und übertrieben.

