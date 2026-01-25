Schuldnerberatung Kreuznach
Immer mehr Firmen und Privathaushalte pleite
Das Sortieren von Mahnungen, Rechnungen und Bescheiden steht oft am Anfang einer Schuldnerberatung, die (von links) Ruth Hohmann, Evelyn Reuße-Weber und Renate Mertgen sowie (nicht auf dem Bild) Rana Poulis Shemoon im Auftrag des Diakonischen Werks leisten.
Norbert Krupp

Im Jahr 2025 wurden am Kreuznacher Amtsgericht laut Schuldnerberatung 23 mehr private Insolvenzen gemeldet als im Jahr zuvor. Grund sind vor allem Krankheiten, aber auch Scheidungen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Corona gibt es mehr Privat-Insolvenzen in Stadt und Kreis Bad Kreuznach, 2025 legte dieser Trend nochmals zu. Das teilte das Amtsgericht Bad Kreuznach auf Anfrage mit. Zu den betroffenen Personengruppen konnte Pressesprecher Boris Spaniol jedoch keine Angaben machen, weil das Amtsgericht Bad Kreuznach „insoweit keine Statistik“ führe.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren