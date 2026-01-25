Schuldnerberatung Kreuznach Immer mehr Firmen und Privathaushalte pleite Norbert Krupp 25.01.2026, 15:00 Uhr

i Das Sortieren von Mahnungen, Rechnungen und Bescheiden steht oft am Anfang einer Schuldnerberatung, die (von links) Ruth Hohmann, Evelyn Reuße-Weber und Renate Mertgen sowie (nicht auf dem Bild) Rana Poulis Shemoon im Auftrag des Diakonischen Werks leisten. Norbert Krupp

Im Jahr 2025 wurden am Kreuznacher Amtsgericht laut Schuldnerberatung 23 mehr private Insolvenzen gemeldet als im Jahr zuvor. Grund sind vor allem Krankheiten, aber auch Scheidungen.

Seit Corona gibt es mehr Privat-Insolvenzen in Stadt und Kreis Bad Kreuznach, 2025 legte dieser Trend nochmals zu. Das teilte das Amtsgericht Bad Kreuznach auf Anfrage mit. Zu den betroffenen Personengruppen konnte Pressesprecher Boris Spaniol jedoch keine Angaben machen, weil das Amtsgericht Bad Kreuznach „insoweit keine Statistik“ führe.







Artikel teilen

Artikel teilen