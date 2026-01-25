Im Jahr 2025 wurden am Kreuznacher Amtsgericht laut Schuldnerberatung 23 mehr private Insolvenzen gemeldet als im Jahr zuvor. Grund sind vor allem Krankheiten, aber auch Scheidungen.
Seit Corona gibt es mehr Privat-Insolvenzen in Stadt und Kreis Bad Kreuznach, 2025 legte dieser Trend nochmals zu. Das teilte das Amtsgericht Bad Kreuznach auf Anfrage mit. Zu den betroffenen Personengruppen konnte Pressesprecher Boris Spaniol jedoch keine Angaben machen, weil das Amtsgericht Bad Kreuznach „insoweit keine Statistik“ führe.