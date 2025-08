Jazz-Highlights unter freiem Himmel: Im Weingut Rapp treffen am 8. und 9. August außergewöhnliche Musiker aufeinander. Es gibt mitreißende Klänge in malerischer Kulisse zu erleben.

. Sommernachts-Jazz im Weingut Rapp ist mehr als 30 Jahre, nachdem Walter Rapp die Veranstaltung im Zuge der Tage der offenen Weinkeller entwickelte, längst eine feste Größe im Terminplan vieler Jazzfreunde. Diese reisen aus der halben Republik an, um im Garten des Weingutes unter Obstbäumen zwei Tage lang Jazz vom Feinsten zu erleben. Walter Rapp erhält stets großes Lob für die Auswahl der Künstler. Es gelingt ihm immer wieder, die großen Musiker des Jazz nach Ebernburg zu holen.

Dafür schreckt er auch nicht vor teils hohen Gagen zurück. Das Publikum dankt es ihm, indem es alljährlich an zwei Abenden in den Garten des Weingutes strömt und die untergehende Sonne bei Wein und guter Musik genießt. Auch in diesem Jahr hat Rapp intensiv die aktuelle Jazzszene beobachtet und ist sich sicher, dass er am kommenden Freitag, 8. August, und Samstag, 9. August, großartige Künstler auf der Open-Air-Bühne des Weingutes präsentieren wird.

Zum Auftakt am Freitag dürfen sich die Jazzfreunde auf David Helbock’s random/control feat. Fola Dada freuen. Random/Control war über viele Jahre hinweg das bedeutendste Projekt von David Helbock. Die drei Musiker aus Vorarlberg feierten letztes Jahr ihr 15-jähriges Bestehen und gaben gemeinsam Hunderte von Konzerten auf der ganzen Welt. Das Markenzeichen des Trios sind und bleiben die vielen Instrumente – nur drei Musiker, aber weit über 20 Instrumente. Andreas Broger spielt Klarinette, Bassklarinette, verschiedene Saxophone und Flöten und singt nun gelegentlich sogar. Johannes Bär beherrscht nahezu alle Blechblasinstrumente – Sousaphon, Tuba, Posaune, Trompete, Alphorn, aber auch Didgeridoo, Beatbox und Schlagzeug – und manchmal sogar alles gleichzeitig. Das Trio tritt Freitag gemeinsam mit Fola Dada, einer fröhlichen, äußerst vielseitigen Künstlerin, auf. Die studierte Jazzsängerin begann mit Stepptanz im Stil von Fred Astaire. Sie ist aus der deutschen Jazz- und Soulszene nicht mehr wegzudenken und wurde 2022 mit dem Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Gesang ausgezeichnet.

Der Samstag gehört Christof Sänger & friends, die mit Willy Ketzer & Terrence Ngassa diesen Abend unter dem Titel „The music of Eugen Cicero and Louis Armstrong“ gestalten. Das Trio widmet sich in der ersten Hälfte des Konzertes der Musik und dem Leben von Eugen Cicero (1940–1997), dem rumänischen Ausnahmepianisten, der den europäischen Jazz maßgeblich beeinflusst hat. Er bearbeitete klassische Themen (von Bach, Mozart, Chopin und Schumann) und improvisierte darüber. Willy Ketzer gehörte bis zum Schluss zum original Eugen Cicero Trio und fand in Christof Sänger den genialen Cicero-Interpreten, der mit seiner Musikalität und brillanten Technik zu überzeugen weiß. Die zweite Konzerthälfte ist dem „Tribute to Louis Armstrong“ gewidmet.

Beide Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Ticketpreis für eines der beiden Konzerte liegt bei 22 Euro. Der Preis des Kombitickets für beide Konzerte beträgt 40 Euro.